У Тернопільській обласній клінічній лікарні завдяки революційному методу вилучення тромбів з артерій нижньої кінцівки за допомогою тромбоаспіраційного пристрою AngioJet врятували військовому кінцівку від ампутації.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш, передає Укрінформ.

“Тернопільські лікарі вперше в Україні виконали вилучення тромбів з артерій нижньої кінцівки за допомогою тромбоаспіраційного пристрою AngioJet”, – зазначив Труш.

Зазначається, що цей метод допомагає врятувати кінцівки від ампутації при гострих тромбозах та емболіях.

Військовослужбовець переніс надзвичайно важке поранення ноги та велику кількість операцій. Але лікарям вдалося відновити кровоплин по артеріях стегна, гомілки та стопи і врятувати ногу від ампутації.