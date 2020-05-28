Більшість інфікованих жителів краю уже подолали коронавірус. За інформацією обласного лабораторного центру, одужало 824 людини, серед них – 218 медичних працівників. У Тернополі зі ста заражених одужало 86 жителів міста.

Минулої доби в області виявили п’ять випадків інфікування COVID-19: одна людина заразилася у Бучацькому районі, по два випадки інфікування виявлено у Тернопільському і Шумському районах.

Як повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, на Тернопільщині зберігається відносно стабільна епідемічна ситуація. Все ж поодинокі випадки інфікування виявляються.

“Минулої доби було проведено 319 досліджень, виявлено п’ять випадків інфікування. Тобто цими днями ми фіксуємо менше десяти випадків. Позитивні тенденції в епідемічній ситуації зберігаються. Щодо підозр, то ми реєструємо менше тридцяти випадків. Відтак загальна тенденція позитивна. Однак в області послаблюється карантин, важливо, щоб при цьому дотримувалися санітарно-епідемічних норм, оскільки ризики все ж є, нам важливо не допустити погіршення ситуації”.

Епідеміологи припускають: реальна кількість людей, які перенесли коронавірус, може бути набагато більшою від офіційних даних. Оскільки імуноферментне тестування, яке наразі проводять в області, у деяких людей виявляє антитіла до коронавірусу.

Софія Романська

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