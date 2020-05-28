За попередню добу в Тернопільській області підтверджено 5 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.
Станом на 28 травня від початку розповсюдження вірусу на Тернопільщині видужало 824 особи. На жаль, 26 випадків – летальні.
Як повідомляється на сторінці Тернопільського обласного лабораторного центру, з 27 травня почали проводити імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19 у жителів області.
З 85 відібраних біоматеріалів методом ІФА, у десяти осіб виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.
Географія поширення нових випадків COVID-19:
Бучацький район (1 особа):
• с. Озеряни – 1
Тернопільський район (2 особи):
• с. Чистилів – 1
• с. Велика Березовиця – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Мала Іловиця – 2
Усього в Україні підтвердили 22 382 випадки захворювання на COVID-19.