За попередню добу в Тернопільській області підтверджено 5 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією.

Станом на 28 травня від початку розповсюдження вірусу на Тернопільщині видужало 824 особи. На жаль, 26 випадків – летальні.

Як повідомляється на сторінці Тернопільського обласного лабораторного центру, з 27 травня почали проводити імуноферментне тестування на визначення антитіл до COVID-19 у жителів області.

З 85 відібраних біоматеріалів методом ІФА, у десяти осіб виявлені антитіла до класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2.

Географія поширення нових випадків COVID-19:

Бучацький район (1 особа):

• с. Озеряни – 1

Тернопільський район (2 особи):

• с. Чистилів – 1

• с. Велика Березовиця – 1

Шумський район (2 особи):

• с. Мала Іловиця – 2

Усього в Україні підтвердили 22 382 випадки захворювання на COVID-19.