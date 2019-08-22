Напередодні засідання Кабінету Міністрів 21 серпня на сайті Національного агенства із запобігання корупції з’явилася декларація екс-голови Підволочиської РДА (2013-2014 рр.) Руслана Комар-Чорного як кандидата на посаду голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Версії з далекого минулого

Ця інформація викликала переполох у політичних колах Тернопільщини. По-перше, місцевий політикум вже давно “поховав” колишніх регіоналів, особливо з когорти одіозного Валентина Хоптяна, який до останнього тримався за режим Януковича. А уявний претендент на посаду намісника Зеленського якраз належав до ближнього кола Хоптяна, інакше не був би призначений у столичний для нього Підволочиський район. Логічно, що призначення осіб з таким “шлейфом” ставить під публічний удар команду Зеленського напередодні місцевих виборів.

По-друге, на посаду намісника Зеленського очікували відносно нову, не “засвічену” у владі людину. Спочатку йшлося про координатора обласного штабу Зе-команди Ігоря Жмінку, а згодом – про когось зі ставленників місцевого великого бізнесу, який підтримував кандидатів-мажоритарників від “Слуги народу”.

І нарешті, третє. Ніхто ще не відміняв закону “Про очищення влади”. Відповідно до частини другої статті 3 закону, особи, які займали посади голів районних адміністрацій з 21 листопада 2013 року і до 22 лютого 2014 року та не звільнилися з них за власним бажанням, на 10 років обмежені у праві займати передбачені цим законом посади. Саме у цей проміжок часу Комар-Чорний займав посаду голови Підволочиської РДА.

Що ж це було?

У порядку денному засідання Кабміну 21 серпня проекту рішення про погодження призначення голови Тернопільської ОДА не було. Публічних коментарів з боку місцевої Зе-команди також наразі не видно. Це означає, що на Банковій ще не визначились з кандидатом. Наразі, але прізвища різні “гуляють”. Однак “вкид” будь-якого прізвища – це хороший спосіб перевірки реакції місцевих еліт. Під такий “шум” легко провести як фандрейзинг серед зацікавлених, так і зондування суспільних настроїв на предмет ставлення до одіозних осіб.