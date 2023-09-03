Ймовірно, це просто збіг, але відомий валлійський футболіст Аарон Ремзі від певного часу вважається… провісником смерті. Вже декілька разів траплялося так, що коли він забиває гол, помирає хтось із дуже знаменитих людей або злочинців. Зокрема, в 2011 р. “жертвами” пророчого гола Ремзі стали одразу троє небезвідомих діячів. Після його гола у ворота “МЮ” 1 травня було вбито Усаму бен Ладена. 2 жовтня того ж року Ремзі відзначився у воротах “Тоттенхема”, і невдовзі після цього помер Стів Джобс. А 19 жовтня, після його гола “Марселю” був роздертий натовпом на шматки лівійський диктатор Муаммар Каддафі. 11 лютого 2012 року померла Вітні Х’юстон, а за кілька годин до цього Ремзі забив “Сандерленду”. Певний час футбольний “провидець” не виявляв свій дар, аж нарешті знову “заговорив”: зовсім нещодавно після гола “Ремзі” за “Кардіф Сіті” в авіакатастрофі загинув Євгеній Пригожин, ватажок так званою ПВК “Вагнер”. Можливо, тепер сильні світу цього з острахом чекають, коли Ремзі заб’є наступного разу…

Ще одна потенційна жертва доведеної до абсурду ідеї сексизму: главу федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса змушують подати у відставку через… поцілунок футболістки. В фіналі жіночого чемпіонату світу збірна Іспанії перемогла суперниць з Англії (1:0) і вперше в своїй історії здобула титул чемпіона. Під час церемонії нагородження Рубіалес міцно обійняв і поцілував у губи одну з футболісток збірної. За це його відразу ж засудили іспанські політики. Функціонер визнав за потрібне попросити вибачення, але це не допомогло: заступниця глави уряду Іспанії та міністр праці й економіки Йоланда Діас закликала Рубіалеса піти через отой злощасний палкий поцілунок у відставку. “Він піддав жінку харасменту (поведінка, що спричиняє незручності чи шкоду іншій людині), напав на неї. Його виправдання просто марні”, – йдеться в заяві Діас.

Ще одному українському футболістові саме на часі посилено вчитися speak English, оскільки виникла нагальна потреба: луганська “Зоря” та англійський “Сандерленд” домовилися про трансфер форварда Назарія Русина. Клуби довго торгувалися, але, врешті-решт, владнали всі деталі. Зокрема, «Зоря» отримає відсоток від можливого наступного перепродажу 24-річного українця. Договір укладений за системою 3+1, тобто на три роки з можливістю пролонгації на один сезон. “Сандерленд” нині виступає в другому за силою англійському дивізіоні – Чемпіоншіпі – і, вочевидь, гостро потребує забивного форварда, оскільки з трьома очками після трьох турів перебуває на 15-ому місці.

За “Шахтар” тепер виступатиме… Азаров. До прісно пам’ятного Миколи Яновича, з його незабутніми мовними перлами, він не має жодного відношення – йдеться про грузинського футболіста Іраклія Азарова. Його, за інформацією ЗМІ, “Шахтар” виторгував за 3 млн євро у “Црвени Звезди” з Белграда. Залишається сподіватися, що менеджмент “гірників” не помилився в оцінці прогресу і перспектив 21-річного фулбека, адже лише рік тому сербський клуб купив Азарова у “Динамо” (Батумі) за 300 тисяч євро. Іраклій Азаров є футболістом національної збірної Грузії, за яку вже провів 12 матчів.