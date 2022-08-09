Прощатимуться із двома захисниками: завтра у Тернополі оголошено День жалоби

10 серпня на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено Днем жалоби.

Про це повідомили у міській раді.

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“У зв’язку із похованням військовослужбовців Федьківа Ярослава Івановича і Теслюка Володимира Анатолійовича, які загинули від рук російських окупантів під час запеклих боїв на Донеччині, 10 серпня 2022 року на території Тернопільської міської територіальної громади оголошено Днем жалоби”, – ідеться у повідомленні.

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Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал.

У День жалоби на території громади буде приспущено Державний Прапор України.

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