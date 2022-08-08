Нещодавно виповнилося 28 років: на фронті загинув ще один боєць з Тернополя

Ще один боєць з Тернополя віддав життя за Україну.

У боях в Донецькій області загинув Володимир Торогой. Буквально два тижні тому чоловікові виповнилося 28 років.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Знову сумна звістка для нашого міста. В боях на Донеччині загинув тернополянин Торогой Володимир Васильович (26.07.1994 р. н). Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!”, – написав очільник міста.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про загибель на війні тернополянина Володимира Теслюка.