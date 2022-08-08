“Жорстока війна забирає кращих”: на Донеччині загинув боєць з Тернополя

Чергова трагічна звістка надійшла на Тернопільщину з фронту.

Захищаючи Україну, у Донецькій області загинув тернополянин Володимир Теслюк.

Бійцю було лише 27 років.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

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“Жорстока війна забирає життя кращих синів України. Захищаючи Батьківщину на Донеччині загинув тернополянин Теслюк Володимир Анатолійович (1994 р. н.)”, – написав мер міста.

Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!