Чергова трагічна звістка надійшла на Тернопільщину з фронту.
Захищаючи Україну, у Донецькій області загинув тернополянин Володимир Теслюк.
Бійцю було лише 27 років.
Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
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“Жорстока війна забирає життя кращих синів України. Захищаючи Батьківщину на Донеччині загинув тернополянин Теслюк Володимир Анатолійович (1994 р. н.)”, – написав мер міста.
Співчуваємо рідним. Вічна пам’ять Герою!