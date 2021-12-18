Хрести — на зрубі дерева.

Церкву Святого Архистратига Михаїла у Бучачі збудували в 1909-1910 роках. Вона повністю споруджена із каменю. Проте з роками святиню почали руйнувати столітні дерева, які росли поруч. Через них на стінах утворились тріщини. Зазнали змін і могили церковного кладовища, тож ясені вирішили зрізати.

Під час такої толоки трапилося справжнє диво, повідомляють Т1 Новини. На зрубі дерева проявився унікальний і єдиний в Україні нерукотворний образ Хреста Господнього на зрубі дерева. Зараз на ньому проявляються все нові і нові ікони. Зокрема, вдивляючись кожен може побачити різні зображення, Ісуса у терновому вінку, двох ангелів. Наразі вони лише проявляються, тому настільки чітко як хрести не помітні.