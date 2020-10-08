За допомогою додатку WalQlike туристи можуть прогулятися цікавими місцями Тернополя, зігравши квест.

Побачити найбільш оригінальні куточки міста й туристичні атракції допоможе новий додаток для смарт-мандрівників WalQlike, до якого увійшов Тернопіль. Про це розповів заступник начальника обласного управління туризму Ростислав Яцків, пише «Укрінформ».

«Користувач додатку зможе обрати квест на певну тематику, а програма сама визначить найближчу пам’ятку й сформує екскурсійний маршрут, розрахований на одну-три години. Під час такої подорожі турист рухатиметься від однієї локації до іншої, шукаючи відповіді на запитання й розв’язуючи загадки про ці локації. Все це зробить подорожі Тернополем ще більш цікавішими та захопливими”, – розповів Яцків.

Він також зауважив, що квести можна проходити як наодинці, так і в компанії друзів або разом із сім’єю, а потім поділитися своїми враженнями у соціальних мережах. Крім того, є можливість створити цікавий квест самотужки, вказавши власний маршрут.

Новий додаток – безкоштовний і доступний для завантаження в Google Play та App Store трьома мовами: українською, англійською та російською.

Зазначимо, українські розробники створили додаток WalQlike, який допоможе дізнатися нові та цікаві подробиці про міста України. Він робить подорожі ще цікавішими та більш пізнавальними.

Користувачам додатку доступні безкоштовні квести-екскурсії. Вони зацікавлять як тих, хто відвідує нове місто, так і мешканців міст, які бажають відкрити для себе рідну домівку з нового, несподіваного боку.

Зараз WalQlike працює у Києві, Львові та Чернігові.

Проєкт реалізований за сприяння Українського культурного фонду, Посольства Великої Британії в Україні, а також на гроші, зібрані спільнокоштом.