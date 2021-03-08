Зізнаюся, трохи збентежило повідомлення, що з’явилося днями на сайті новин: згідно з рішенням суду, чоловік, який розгулював гідропарком “Топільче” без документів (от нахаба!), оштрафований, всього-навсього, на 17 тисяч гривень. Ну, і ще на вже зовсім дріб’язкових 17 грн. – за – “Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді”.

Одразу ж пригадалася “Діамантова рука” і фраза, мовлена героєм Юрія Нікуліна: “Ребята, на его месте должен был быть я”. Я, грішний, теж маю звичку мало не щодня здійснювати пробіжку алеями того самого гідропарку. І, каюся, теж не беру з собою ні журналістського посвідчення, ні, тим більше, паспорта. І власники собак, з якими у мене періодично виникають конфлікти через надміру велику свободу дій їхніх улюбленців, теж, думаю, в переважній більшості своїй не мають при собі документів.

Якби раптом нагрянули поліцейські (правду кажучи, мені давно вже не доводилося зустрічати їх у парку – навіть коли б могла виникнути потреба в їхній присутності), то, згідно з підпунктом 2 пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України №1236 від 09.12.2020р., вони могли б розраховувати на величенький “улов”. Тим більше, якби (о, диво!) звернули свою увагу на господарів величеньких псюр, що розгулюють без намордника і повідка. То чим же, цікаво, удостоївся цієї самої уваги громадянин, який розпивав щось слабоалкогольне у заборонених законом місцях? Можливо, під впливом спожитих градусів він сказав правоохоронцям щось настільки “підбадьорливе”, що спонукало їх до фіксації правопорушення? Але ж тоді мова могла б йти про хуліганство, непокору, невиконання законних вимог і т.д. Тож, можливо, доцільніше було складати протокол саме за це, а не висмоктувати з пальця статтю, за якою, за бажання, можна штрафувати на 17 тис. грн. майже кожного стрічного…

Мало не щодня вандальне бидло нищить щось у місті. Мало не щодня на його вулицях комусь розбивають голови чи ламають щелепи. Більшості неандертальців, у яких “сверблять кулаки” і буяють гормони, це сходить з рук. А тут раптом без документів – і будь ласкавий віддати 17 тисяч.

Дивно якось це все…