Колишній головний тренер “Динамо” та “Шахтаря” Мірча Луческу прокоментував результати жеребкування фінальної стадії Євро-2024, в якій в одній групі цілком можуть опинитися збірні Румунії та України (якщо стане переможцем березневих матчів play-off). “Загалом це збалансована група. Я зараз не бачу в ній фаворита. Бельгія? Не знаю, чи краща ця команда за, наприклад, Україну. Якщо збірна Україна кваліфікується на Євро-2024, то вона мені здається найсильнішою у групі. Враховуючи, що в українців чотири футболісти стартового складу грають у англійській Прем’єр-лізі, двоє – в іспанській Ла Лізі, плюс решта… Це команда, яка дуже зросла”, – заявив Луческу. Може, “Містер” призабув, що Лукаку, Доку, Троссар, Тілеманс, Дебрейне, Кастань та інші бельгійці теж виступають не в третьосортних клубах…

Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що досвід проведення чемпіонату світу взимку не пішов на користь футболу. “Ми робимо все можливе, щоб боротися з усіма формами дискримінації та зловживань. Але ніхто не повинен використовувати турнір в особистих або політичних цілях, – заявив очільник УЄФА, натякаючи, мабуть, на шлейф корупційних історій, що тягнувся за Кубком-світу-22. І додав: “Я впевнений в тому, що зимовий чемпіонат світу не пішов на користь футболу, і було б нерозумно робити це знову. Він значно перевантажує й без того насичений світовий календар”. Чемпіонат світу – 2022 пройшов у Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Чемпіонат світу – 2026 приймуть три країни: США, Мексика і Канада. Терміни фінальної стадії турніру: 11 червня – 19 липня.

Відоме видання FourFourTwo оприлюднило рейтинг зі 100 найкращих футболістів ХХІ століття. До списку увійшов український нападник Андрій Шевченко, який посів 31-ше місце. У топі він обійшов Джанлуїджі Буффона (36-й), Кіліана Мбаппе (33-й), Андреа Пірло (34-й), Клода Макелеле (35-й) та багатьох інших зірок. Десятку рейтингу відкрив уругваєць Луїс Суарес. Цікаво, що він обійшов володаря “Золотого м’яча” Каріма Бензема, який посідає 11-ту сходинку.За перше місце списку традиційно боролися Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, і на цей раз поєдинок виграв аргентинець. Видання підкреслює видатні здобутки португальця, але перший абзац представлення Мессі починається з фрази: “Хто, якщо не він?”.

Топ-10 найкращих футболістів ХХІ століття:

10. Луїс Суарес

9. Кака

8. Мануель Ноєр

7. Тьєррі Анрі

6. Зінедін Зідан

5. Роналдіньо

4. Хаві

3. Андреас Іньєста

2. Кріштіану Роналду

1. Ліонель Мессі

Гравець “Динамо” та збірної України Андрій Ярмоленко закликав російських спортсменів агітувати своє оточення, щоб ті здавалися в полон, а не йшли воювати в Україну. “Російські спортсмени, якщо хочете повернутися до світового спорту, а не кататися на змагання у всякі Сомалі – вам теж буде корисно хоча б непублічно, але агітувати своє оточення по-доброму здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше мовчатимете – тим більша ймовірність, що вам до кінця кар’єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань. Або виступати під прапором якоїсь держави 404”, – сказав Ярмоленко.