Колишній головний тренер “Динамо” та “Шахтаря” Мірча Луческу прокоментував результати жеребкування фінальної стадії Євро-2024, в якій в одній групі цілком можуть опинитися збірні Румунії та України (якщо стане переможцем березневих матчів play-off). “Загалом це збалансована група. Я зараз не бачу в ній фаворита. Бельгія? Не знаю, чи краща ця команда за, наприклад, Україну. Якщо збірна Україна кваліфікується на Євро-2024, то вона мені здається найсильнішою у групі. Враховуючи, що в українців чотири футболісти стартового складу грають у англійській Прем’єр-лізі, двоє – в іспанській Ла Лізі, плюс решта… Це команда, яка дуже зросла”, – заявив Луческу. Може, “Містер” призабув, що Лукаку, Доку, Троссар, Тілеманс, Дебрейне, Кастань та інші бельгійці теж виступають не в третьосортних клубах…
Президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що досвід проведення чемпіонату світу взимку не пішов на користь футболу. “Ми робимо все можливе, щоб боротися з усіма формами дискримінації та зловживань. Але ніхто не повинен використовувати турнір в особистих або політичних цілях, – заявив очільник УЄФА, натякаючи, мабуть, на шлейф корупційних історій, що тягнувся за Кубком-світу-22. І додав: “Я впевнений в тому, що зимовий чемпіонат світу не пішов на користь футболу, і було б нерозумно робити це знову. Він значно перевантажує й без того насичений світовий календар”. Чемпіонат світу – 2022 пройшов у Катарі з 20 листопада по 18 грудня. Чемпіонат світу – 2026 приймуть три країни: США, Мексика і Канада. Терміни фінальної стадії турніру: 11 червня – 19 липня.
Відоме видання FourFourTwo оприлюднило рейтинг зі 100 найкращих футболістів ХХІ століття. До списку увійшов український нападник Андрій Шевченко, який посів 31-ше місце. У топі він обійшов Джанлуїджі Буффона (36-й), Кіліана Мбаппе (33-й), Андреа Пірло (34-й), Клода Макелеле (35-й) та багатьох інших зірок. Десятку рейтингу відкрив уругваєць Луїс Суарес. Цікаво, що він обійшов володаря “Золотого м’яча” Каріма Бензема, який посідає 11-ту сходинку.За перше місце списку традиційно боролися Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі, і на цей раз поєдинок виграв аргентинець. Видання підкреслює видатні здобутки португальця, але перший абзац представлення Мессі починається з фрази: “Хто, якщо не він?”.
Топ-10 найкращих футболістів ХХІ століття:
- 10. Луїс Суарес
- 9. Кака
- 8. Мануель Ноєр
- 7. Тьєррі Анрі
- 6. Зінедін Зідан
- 5. Роналдіньо
- 4. Хаві
- 3. Андреас Іньєста
- 2. Кріштіану Роналду
- 1. Ліонель Мессі
Гравець “Динамо” та збірної України Андрій Ярмоленко закликав російських спортсменів агітувати своє оточення, щоб ті здавалися в полон, а не йшли воювати в Україну. “Російські спортсмени, якщо хочете повернутися до світового спорту, а не кататися на змагання у всякі Сомалі – вам теж буде корисно хоча б непублічно, але агітувати своє оточення по-доброму здаватися в полон, а не йти на забій в Україну. Чим довше мовчатимете – тим більша ймовірність, що вам до кінця кар’єри доведеться сидіти вдома, не бачачи міжнародних змагань. Або виступати під прапором якоїсь держави 404”, – сказав Ярмоленко.