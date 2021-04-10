На Тернопільщині припинено діяльність двох підпільних цехів з виробництва фальсифікованого алкоголю.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури припинено протиправну діяльність місцевого жителя, який організував незаконне виготовлення та збут алкогольних напоїв через посередників із використанням служб кур’єрської доставки, замовлення на які приймались через мережу Інтернет – сайтів ( ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України). Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Працівниками Головного управління ДФС у Тернопільській області під час обшуків припинено діяльність двох підпільних цехів, а також виявлено та вилучено 1100 л рідини із різким запахом спирту, 1270 л алкогольних напоїв (коньяк, настоянки, горілчана продукція), смакові добавки для незаконного виготовлення фальсифікату.

Загальна вартість вилучених з незаконного обігу товарів становить 970 тис грн, з яких підакцизні – на суму 870 тис гривень.

На даний час призначено ряд судових експертиз, після завершення яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру особам, причетним до вчинення злочинів.