Світ

Помилувати… самого себе

Напевно, недаремно Дональд Трамп так вперто не хоче визнати своєї поразки на виборах і намагається оскаржити результати голосування в судах.. Після залишення поста президента США на нього можуть очікувати не надто приємні речі, включно зі стягненням багатомільйонних боргів і судовими позовами. І доведеться через усе це проходити, оскільки президентська недоторканність уже не прикриватиме надійним щитом. Мова, зокрема, йде про фінансові махінації в організації Трампа і про незаконне спонсорування його передвиборної кампанії. Крім того, проти нього подано позови від жінок, які звинувачують його в сексуальних домаганнях. Отож не виключено, що Трамп ще до відходу з поста глави держави спробує використати свої конституційні повноваження і скористатися президентським правом для помилування… самого себе. Однак подібних прецедентів в історії США до цього часу не було і не зовсім зрозуміло, чи буде цей крок легітимним.

Час зректися престолу

Усьому в цьому світі приходить кінець – навіть у країнах, які славляться шанобливим ставленням до різних традицій. Британська королева Єлизавета II зійшла на престол 6 лютого 1952 р. у віці 25 років, після смерті свого батька – короля Георга VI. У 2016 році вона була визнана монархом з найдовшим правлінням в історії. На думку біографів королівської родини, Єлизаветі ІІ, котрій у 2021 р. виповниться 95 років, саме час зректися престолу. Її наступником на троні повинен стати її син, принц Чарльз. Як зазначають обізнані люди з оточення монаршої родини, Єлизавета ІІ зовсім не палає бажанням передавати свої королівські повноваження сину, але буде змушена це зробити. Принцу Чарльзу зараз 70 років, і він чекає довше, ніж будь-який інший спадкоємець престолу, щоб стати королем. Наступний в черзі на престол Великобританії – син принца Чарльза, 38-річний принц Вільям.

Україна

Юридичне словоблуддя

Юридичні скрупульозність і формалізм простому смертному, не обтяженому, спеціальними знаннями, збагнути буває доволі важко. Ще в травні Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року. Без альтернативи внесення застави. Зайве, мабуть, казати, що “двічі не судимому проффесору” від того десь під Ростовом не стало ні дуже жарко, ні надто холодно. І ось тепер уже Київський апеляційний суд скасував отой самий заочний арешт і призначив новий розгляд щодо обрання запобіжного заходу. Може, Віктор Федорович, розмінявши восьмий десяток прожитих років, відчув напад ностальгії (“Давно не бывал я в Донбассе”…) і якось сигналізував про намір повернутися на рідні терени? Навряд – він, швидше за все, досі щасливий, що встиг вчасно втекти. Тоді для чого все це юридичне процедурне словоблуддя?

Виконувати закон. Але з цим проблеми

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у лікарні через коронавірус, підписав закон про штрафи за перебування в громадських місцях без одягнутих засобів індивідуального захисту. Він передбачає стягнення від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнутих засобів індивідуального захисту, що закривають ніс і рот. “Документ сприятиме підвищенню соціальної відповідальності громадян і захисту їхнього здоров’я і життя а також зменшенню кількості випадків зараження коронавірусною хворобою, допоможе запобігти неконтрольованому зростанню кількості хворих на COVID-19 і перевантаженню медичних установ”, – йдеться в повідомленні. Звучить поважно, і тепер залишається виконувати закон а відповідним службам – стежити за його виконанням. От з цим у нас зазвичай суттєві проблеми. Хоча три чверті українців і підтримують обов’язкове носіння масок, але насправді носять їх значно менше…

Легалізація марихуани: хто як думає

Яка рослина є символом України? Каштан? Соняшник? Калина? Судячи з того, що паралельно з виборами відбувалося Всеукраїнське опитування і, як повідомлялося, дві третини українців висловилися за легалізацію медичного канабісу, цим символом має непоганий шанс стати ота сама конопля. Як розповів голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, у Верховній Раді розробляють кілька способів вирішити це питання. Перший передбачає дозвіл на вирощування і виробництво медичних засобів, другий – дозвіл на імпорт цього зілля. Шановний парламентарій також заявив, що противники влади спекулюють на питанні легалізації канабісу. “В законопроекті дуже жорсткі вимоги щодо того, яким чином організувати виробництво. Опоненти намагаються маніпулювати і кажуть, що йдеться про те, щоб дозволити куріння канабісу. Це – неправдива інформація, йдеться лише про виробництво препаратів”, – резюмував депутат. Цікаво: оті дві третини, які висловилися за легалізацію, думають так само?

Тернопілля

Одвічні цінності

Про що думають люди сьогодні, коли COVID-19 наче безжальний удав стискає всіх нас? Напевно про те, скільки ще триватиме це лихо. Прогнози фахівців, в тому числі й професора місцевого медичного університету, не надто втішні. На його думку, епідемія триватиме доти, доки у більшості людей не виробиться імунітет. Це може зайняти дуже багато часу. А що ж є головним нині для людей? Напевно, відчуття того, що ця напасть минуща, а одвічні людські цінності та інтереси залишаться. Мабуть, саме з цією благородною метою мешканка Дніпра організувала в Тернополі бізнес із надання сексуальних послуг. А якщо зовсім коротко, то – бордель, в якому позмінно трудилося четверо жриць платного кохання. Вочевидь, дефіциту клієнтів не було, але тепер їм доведеться шукати плотських втіх деінде або ж переключитися на перегляд порносайтів – перспективний бізнес припинили правоохоронці. Звично активно відреагували на цей факт соцмережі: “А що поганого? Створила робочі місця в такий важкий час. В теплі, чистоті. Жінці грамоту треба вручити!”. “В Україні, як і в СРСР, всі професії почесні”. “Це вони поспішили – Президент ще не легалізував”…