Правоохоронці зібрали уламки ракет, які були випущені по Тернопільщині

Впродовж двох днів ворог здійснив кілька повітряних атак по Тернопільщині. У результаті частково пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури на території Тернополя та у Кременецькому районі.

Як повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, на місці подій працювали вибухотехніки, працівники ДСНС та інших силових структур.

Вони вилучили залишки уламків ракет. На даний час ділянки зачищені та не становлять загрози для людей.

Правоохоронці зафіксували наслідки, масштаби руйнувань та завдані збитки. Зібрані матеріали передані до СБУ та будуть долучені до кримінальних проваджень.

Читайте на цю тему:

Забруднення води через падіння уламків ракети локалізовано: проблема є в одному селі

Над Тернопільщиною збили крилату ракету: уламки пошкодили цистерни з хімікатами, які потрапили у воду і ґрунт

“Була ракета, і не одна”: голова облради розповів про удар по Тернополю. ВІДЕО

Вперше від початку війни: у Тернополі пролунав потужний вибух