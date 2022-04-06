Забруднення води у Кременецькому районі локалізовано. Наразі всі населені пункти, крім села Сапанів, можуть користуватися водою для побутових потреб.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

За його інформацією, обласний лабораторний центр проводить забір води та грунту кілька разів на день. У селі Сапанів, яке розташоване біля річки Іква, ситуація не змінилася. Там досі показники шкідливих речовин перевищують норму.

“Керівники району та громади провели зустріч з мешканцями села, роз’яснили наслідки ракетного обстрілу та дали рекомендації щодо поводження з водою та грунтом. До села вже підвезли питну воду. Ми сподіваємось, що вже завтра заміри у селі Сапанів покажуть нормальні показники. Наразі ж наполегливо рекомендуємо дотримуватися вказівок Ради оборони області”, – зазначив він.

Нагадаємо, у понеділок увечері над Тернопільщиною збили крилату ракету. Уламки пошкодили резервуари, в яких зберігалися рідкі органічні добрива для аграріїв. Було пошкоджено шість резервуарів. Як наслідок, відбувся витік речовини на основі аміаку.