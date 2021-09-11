Правоохоронці перевіряють, чи законно встановили гігантський флагшток на горі Бона у Кременці. ВІДЕО

Законність встановлення флагштоку на Замковій горі у Кременці розслідують правоохоронці.

Як повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі, до них із заявою звернувся житель села Підлісці Кременецького району. Чоловік повідомив, що під час облаштування прапоротримача пошкодили об’єкту культурної спадщини, повідомляють Т1 Новини.

У серпні під час риття котловану на горі Бона, зруйнували частину фундаменту будівлі XVI сторіччя. Чи законними були ті роботи мають встановити правоохоронці.

Як відзначила головна спеціалістка з питань інформаційної політики обласної прокуратури Леся Гурецька, якщо протиправні дії будуть доведені, винуватцям загрожує позбавлення волі до 3 років.

Нагадаємо, місцеві активісти почали бити на сполох ще під час встановлення флагштоку. У Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику, на балансі якого перебуває Кременецька фортеця, відхрестились від цієї ініціативи. Директор тоді відправив наших журналістів до Тернопільської обласної ради. Тут від коментарів відмовились.

А вже у День прапора, 23 серпня, голова облради Михайло Головко на своїй сторінці у Фейсбук похизувався досягненням – дипломом про рекорд України. Тепер найвищий флагшток, встановлений на горі Бона, має ще й кримінальне забарвлення.