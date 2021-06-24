Тридцять бійців ДСНС ліквідовують пожежу в барі на вул. Чорновола у Тернополі. Вогонь частково перекинувся на сусідній будинок. Із приміщень евакуювали людей.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 9.40. Як повідомила речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа, по прибуттю вони встановили, що горить прибудова до бару “Коловорот”. На місці події працює 7 одиниць техніки та 30 бійців особового складу. Евакуювали працівників філії Національної суспільної телекомпанії, а також людей із інших сусідніх будинків.

“Оскільки бар практично дерев’яний, то вогонь почав поширюватися дуже швидко. Пожежа охопила майже всю територію бару. Ми дуже хвилювалися, що вогонь частково перекинувся на нашу будівлю. На щастя, рятувальники дуже швидко прибули та локалізували пожежу. А загалом ризики були великі. І трохи страшно за тим спостерігати, коли небезпека поряд і вона тобі загрожує”, – каже очевидиця Оксана.

На місці події працюють правоохоронці. Територію обгородили. Причини пожежі наразі невідомі, їх встановлять після розслідування.