Український біатлоніст Дмитро Підручний припустив, що може пропустити масстарт на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

«Масстарт? Звичайно, хочеться показати себе, але з кожною гонкою все важче і важче, особливо на трасі. Навіть не знаю, що сказати за масстарт. Чесно – у голові думки такі, що, можливо, доведеться його і пропустити.

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Психологічно було важко боротися. Намагався ризикувати, хоча б щось відіграти: лежачи це вийшло: швидко, з «п’ятака». А на «стійці» ризик був не надто вдалий, і, як результат, повний завал. Одну позицію відіграв, але не варто було, можливо, так ризикувати. По трасі також було нелегко – з першого кола намагався потроху відігравати, не знаю як це по часу вийшло. До того ж, нікого особливо не бачив, тому в плані психології важка гонка була: нічого зробити не можеш, а хочеться», – цитує слова Підручного Трибуна.

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До слова, Україна вперше за 12 років може мати представнцицтво у чоловічому массстарті на Олімпійських іграх.