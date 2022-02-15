Дві тернополянки бігтимуть біатлонну естафету на Олімпіаді в Пекіні

Жіноча естафета відбудеться 16 лютого.

Українські біатлоністки Олена Білосюк (Підгрушна), Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко виступатимуть в естафеті на Олімпіаді-2022. Про це повідомив головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець, передає Укрінформ.

Читайте також: Олімпіада: чи то мороз, чи то розріджене повітря винне кляте, та в естафеті ми – лише дев’яті…

Тренерський штаб ще не ухвалив рішення щодо остаточного розміщення по етапах. Перший етап бігтиме або Петренко, або Меркушина. На другому етапі стартуватиме Джима. Дар’я Блашко буде запасною, якщо зможе вийти із самоізоляції.

Читайте також: Олімпіада в Пекіні: Олена Білосюк (Підгрушна) подолала коронавірус і буде брати участь у перегонах

Естафета відбудеться у середу, 16 лютого. Початок – о 09:45.

Нагадаємо, нашу країну у Пекіні-2022 представлятимуть 45 спортсменів, які змагатимуться у 12-ти видах спорту. Українці не виступлять лише у хокеї, керлінгу та ковзанярському спорті. Олімпіада-2022 пройде з 4 до 20 лютого.

Читайте також: “Темніє в очах, тремтять руки”: тернопільська спортсменка розповіла про жахіття Олімпіади