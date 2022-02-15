Олімпіада: чи то мороз, чи то розріджене повітря винне кляте, та в естафеті ми – лише дев’яті…

Запам’ятовуються, як говорилося в знаменитому серіалі, останні фрази, і саме вони у виконанні наших коментаторів вийшли, можна сказати, майже “за здравіє”. Дав їм для цього підставу капітан нашої чоловічої збірної Дмитро Підручний. У напруженому фініші тернополянин на дрібненьку часточку секунди випередив суперника з Австрії, що дало змогу нашій команді посісти підсумкове 9-те місце. Могло, звичайно, бути й гірше, але, будемо відверті, всі ми сподівалися на більше… Цим драматизм естафетної гонки не обмежився: збірна ОКР зусиллями Е. Латипова розтринькала на фініші перевагу, здобуту на трьох попередніх етапах і замість “золота”, що вже, здавалося, було в кишені, вдовольнилася “бронзою”.

Якщо ж абстрагуватися від отого сплеску оптимізму на фініші, то тон коментаря на “першому національному” був цілком в дусі наших тужливих народних пісень: “на жаль”, “дуже прикро”, “можливо, порив вітру”, “нічого не вдієш – це спорт”. А ще не раз звучало майже недоречне “ще нічого не вирішено” – його можна було чути й тоді, коли для нас усе вже було вирішено…

Невдача в естафеті спіткала багатьох, а для нашої команди вона, передусім, виявилася аж у чотирьох штрафних колах. Причому, обійшовся без них в українській команді лише той, хто вважався слабкою ланкою – Б. Цимбал (він, однак, вирушивши на дистанцію після першої стрільби другим, дуже важко пройшов останній відрізок дистанції, через що А. Прима вирушив на свій етап лише 9-им). “Нахапався повітря, програв дуже багато… дуже хвилювався перед етапом”, – так оцінив свій виступ Богдан. Втім, надто побиватися і займатися самоїдством йому не варто – Прима і Дудченко, на додачу до далеко не спринтерської швидкості, заробили по колу штрафу, а Підручний на завершальному етапі додав до них ще два. Як розповів Дмитро одразу після гонки, намагаючись стріляти швидко, він свідомо йшов на ризик, який себе не виправдав…

9-те, 8-ме, 7-ме – такі місця посідала Україна в чоловічій естафеті на останніх Олімпіадах. Відчутного регресу ніби й немає, але на змаганнях, які “з нетерпінням чекали 4 роки” (ще один вислів з коментаря) хотілося б якогось прогресу. Навіть за температури “мінус 15” і розрідженого повітря. Воно, до речі, однаково розріджене і холодне як для українців, так і для норвежців, французів, німців… Напевно, вона краще підготовлені? Тоді виникають справедливі запитання до тих, хто урочисто заявляв, що “для підготовки команди були створені всі умови”.

Результати:

1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2

2. Франція (0+9) +27,4

3. ОКР (2+6) +45,3

4. Німеччина (1+9) +1:04,3

5. Швеція (1+13) +1:49,4

6. Канада (2+9) +1:56,3

…

9. Україна (4+12) +3:41,3

Традиційно – коментарі на сайтах:

“Саме показник Цимбала, який прекрасно розпочав і повинен був фінішувати у трійці, визначальний. Він просто за пару кілометрів від фінішу ледь не впав. Навіть по трансляції було видно як його повело. Інші бігли, а він просто пару хвилин відходив. Втратив при цьому 40 секунд. Про що це говорить? Про провал у фізичній підготовці від тренерського штабу“.

“Посіли своє законне на сьогодні місце, так що медалей на цих ОІ, на жаль, не буде…”.

“Дуже слабенько виступили – і це називається “піком форми”, обіцяним тренерами?”

“Молодці, боролись як могли, але що сказати – вище голови не стрибнеш…”.

Завтра побачимо, як справи у стрибках вище голови у наших дівчат, які теж бігтимуть естафету.