Днями стали відомі результати Всеукраїнського конкурсу «Олімпіада геніїв України» («GENIUS Olympiad Ukraine»). Серед юних учасників, віком 13 років і старші, «золото» вибороли двоє учнів тернопільських шкіл.

Зокрема, переможцями у категорії «Наука», націленої на забезпечення розуміння й розв’язання екологічних проблем, використовуючи наукові знання, «золото» здобули:

Богдан Вирста – учень школи №16 ім. В. Левицького, змагався у підкатегорії «Екологія людина»;

– учень школи №16 ім. В. Левицького, змагався у підкатегорії «Екологія людина»; Юлія Ступінська – учениця Тернопільської Української гімназії ім. І.Франка, готувала проєкт у підкатегорії «Якість навколишнього середовища».





Окрім золотої медалі, Богдан Вирста також отримав Гран-прі конкусу «GENIUS Olympiad Ukraine», презентуючи свій проєкт «Обгрунтування технічних параметрів механізмів з кроковою ходою на основі кінетичних скульптур».

Наші переможці є учасниками Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України.

Вітаємо юних науковців та їхніх керівників з високими нагородами. Бажаємо нових наукових відкриттів та перемог.

Довідка

«GENIUS Olympiad Ukraine» – перша у світі ліцензійна національна Олімпіада геніїв, яка є єдиний відбором учасників з України до участі у «GENIUS Olympiad Global». Україна бере участь у «GENIUS Olympiad» з моменту заснування конкурсу у 2011 році й з того часу отримала 74 нагороди: 3 золоті, 16 срібних, 27 бронзових та 28 спеціальних відзнак. Цьогоріч у конкурсі можна було представити проєкти у семи категоріях та відповідних підкатегоріях. До участі запрошувалися школярі 8-11 класів, які занепокоєні глобальними екологічними проблемами і знають шляхи їх розв’язання.