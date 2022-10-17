Повітряна тривога: в сусідній з Тернопільщиною області пролунали вибухи

Жителів Тернопільщини закликають залишатися в укриттях.

Сьогодні, 17 жовтня, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

“В Хмельницькій області чути вибухи. Залишайтеся в укриттях! Віримо в ППО!”, – написав він.

Нагадаємо, в Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу. Громадян закликають не нехтувати сигнали повітряної тривоги і залишатися в укриттях. Зокрема, із таким закликом до мешканців Тернопільщини звернувся голова ОВА Володимир Труш.