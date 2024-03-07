У нашому місті почастішали повідомлення про замінування будівель. Найчастіше об’єктами повідомлень про замінування є місця великого скупчення людей.
Щоразу за вказаною адресою оперативно прибувають усі необхідні служби. Патрульні забезпечують охорону місця події та проводять евакуацію людей.
Якщо ви опинилися саме в такому місці, коли було повідомлено про замінування:
- зберігайте спокій та не панікуйте;
- завжди покидайте територію/будівлю, яка є потенційно небезпечною;
- виконуйте вказівки патрульних та рятувальників;
- не заходьте за огороджувальну стрічку, бо саме вона розмежовує небезпечну територію.
Про це повідомляє патрульна поліція Тернополя.
“Мета таких повідомлень — залякати людей та навести паніку. Тому зберігаємо спокій, довіряємо інформації лише з офіційних джерел та не нехтуємо безпекою!”, – наголошують у патрульній поліції.