Патрульні відсторонили від керування водія, який, імовірно, перебував у стані сп’яніння. Виявили порушника завдяки своєчасному повідомленню небайдужого громадянина.

Учора патрульні отримали повідомлення про те, що водій автомобіля Fiat рухається вулицею Степана Будного з порушення ПДР та, ймовірно, перебуває в стані сп’яніння.

Уже за декілька хвилин інспектори виявили та зупинили вказаний автомобіль. Коли керманич зупинився та вийшов з авто, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Проте від проходження огляду на визначення стану спʼяніння у визначеному законодавством порядку відмовився.

Відтак, патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

“Друзі, завдяки вашій пильності та небайдужості ми зробимо наші дороги та вулиці безпечнішими. Тож якщо ви стали очевидцем правопорушення — не зволікайте, негайно телефонуйте за номером 102”, – зазначають у патрульній поліції.