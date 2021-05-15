Майже всі викрадені речі правоохоронці вилучили. Правопорушникові загрожує до шести років позбавлення волі.

12 травня із заявою про крадіжку до поліції звернулася 60-річна жителька обласного центру. Вона повідомила, що невідомий зловмисник забрався до нежилого будинку її батьків в селі Богданівка і викрав побутову техніку та посуд. Збитки власниця оцінила у три тисячі гривень.

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв раніше судимий 43-річний житель Хмельниччини. Чоловік проник до будинку, пошкодивши вікно. З помешкання злодій виніс телевізор, тюнер та набір алюмінієвого посуду. Крадене на автомобілі завіз до міста Волочиськ, де мешкає. Металеві каструлі крадій здав на металобрухт, техніку поліцейські вилучили. Її, після завершення усіх слідчих дій, повернуть власниці.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у житло , слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.