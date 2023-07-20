Інформація про чергову автопригоду надійшла у відділення поліції №4 Збаража. Про неї повідомив один з учасників аварії.

Поліціянти встановили, що вчора близько 16:00 у селі Гаї Шевченківські водій “PEUGEOT” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем “Газель”, який стояв припаркований на узбіччі.

На момент ДТП в салоні іномарки було троє дітей віком 2, 5 та 11 років. Їх доправили до лікарні, але загрози життю малолітніх немає.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.