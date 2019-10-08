Хуліганство інкримінують працівники Тернопільського відділу поліції 45-річному жителю обласного центру. Агресивна поведінка чоловіка спровокувала відкриття кримінального провадження.

Як повідомили у поліції, в неділю, 6 жовтня, близько 20 години на лінію «102» надійшло повідомлення від власника одного із магазинів Тернополя. Заявник зазначив, що постійний клієнт знаходячись в приміщенні крамниці, почав конфліктувати з продавцем. Суперечка звершилася тим, що він наніс тілесні ушкодження жінці, понищив чуже майно та попсував продукти харчування. Працівники слідчо-оперативної групи, які виїжджали на місце події встановили, що хуліган – тернополянин 1974 року народження. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і йому не сподобалося обслуговування. У потерпілої медики діагностували забій лівого плечового суглобу.

Хулігану загрожує штраф до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.