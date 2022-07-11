Судячи з майже щоденних повідомлень про загибель наших краян на війні, втрат ми зазнаємо і втрат немалих. Це, в свою чергу, означає, що до війська має надходити поповнення.

Одним з шляхів вирішення цього питання є наведення елементарного порядку з обліком військовозобов’язаних. З цим у нас, як, зрештою, і з усім, що має відношення до поняття “порядок”, традиційні проблеми. Отож неважко припустити, що в не такому вже й далекому майбутньому ЗСУ можуть відчути кадровий дефіцит. Щоб запобігти цьому, в країні, в тому числі й на патріотичній Тернопільщині, доводилося чути, тривають заходи щодо оповіщення і розшуку військовозобов’язаних. Їх, як стало відомо з повідомлення військового комісара обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, проводять спільно з працівниками поліції. Тих, кому випаде доля потрапити в поле зору уповноважених офіційних осіб, викликають в територіальні центри комплектування, де вони проходять медичний огляд. А також вивчаються їхні морально-вольові якості (ого!). Людей ставлять на облік а відтак, за словами пана комісара, визначають їхнє майбутнє призначення, або надання відстрочки на час мобілізації.

Читайте також: Війна народна, чи… за бажанням?

Найперше цікаво, чи у всіх наших громадян призовного віку є однакові можливості удостоїтися уваги співробітників територіального центру (та ще й разом з правоохоронцями)? Зовсім не виключаю, що наше споконвічне правило наявності “рівніших серед рівних” і тут діє на повну силу. Також зовсім не виключено, що у мешканця умовного села з-під умовних Дедеркал оті морально-вольові якості можуть під час отого самого ретельного вивчення виявитися значно вищими, ніж у якогось “мажорного” тернополянина, і саме оті чесноти дадуть йому можливість вирушити в зону бойових дій. А згадка про те, що поставлених на облік можуть кудись призначити, або ж надати їм відстрочку на час мобілізації, є майже офіційним визнанням наявності широкого поля для культивування нашої улюбленої національної культури – корупції.

Не дуже схоже, щоб на її урожайність дуже вплинула навіть війна. І чомусь не дуже віриться, що вплинуть і застереження й чергова порція “домашніх завдань” від Єврокомісії, пов’язаних з наданням Україні статусу кандидата в ЄС. Що буде, якщо вийняти з якогось механізму його серцевину? Він перестане функціонувати.

З питанням корупції в Україні – щось приблизно те саме…