На Тернопільщині порушників громадського порядку відправляють до військкоматів.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За неповнолітніх порушників відповідальність несуть батьки.

Після потепління на Тернопільщині поліцейські почали частіше фіксувати бійки та хуліганські події. Серед учасників нерідко — неповнолітні.

“Потепліло і народні гуляння притягнули за собою кілька хуліганських подій. Ми зафіксували кілька бійок. Всі учасники бійки йдуть через військкомат, неповнолітні тягнуть за собою батьків до військкомату. Поліція працює разом з військовими. Прошу всіх бути чемними і не хуліганити. Наші поліцейські наряди посилили роботу. Більшість з них перейдуть у піший режим. Пов’язано це також із економією пального”, – зазначив Олександр Богомол.

Додамо, в області наразі працює 7 блокпостів. Вони охороняють всі об’єкти критичної інфраструктури із залученням добровільних формувань в об’єднаних територіальних громадах.