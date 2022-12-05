Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зустрівся із керівництвом американської компанії Home Essentials.

Home Essentials (штаб-квартира – Гонконг) присутня у більш ніж 14 країнах світу. Це один з найбільших постачальників меблів та предметів інтер’єру з можливістю їх оренди. В Україні супровід даного інвестиційного проєкту здійснює команда «Інвестиційного офісу Тернопільської області» на чолі з його керівником Володимиром Василевським.

Під час зустрічі з директором компанії голова обласної ради обговорив ключові етапи входження інвестора в нашу область та можливості для розширення співпраці в майбутньому.

Сьогодні компанія вже визначилась із місцем розташування та можливістю інвестування в будівництво заводу із виробництва матраців у м. Кременець. Більшість продукції під власними торговими марками буде експортуватися в країни Європи та Близького Сходу.

– Загальна кількість нових робочих місць до 2024 року складе біля 300 працівників, а Кременецька громада отримає потужного роботодавця та платника податків. Реалізація даного інвестиційного проєкту стартувала в жовтні цього року і вже до кінця 2022-го має розпочатися тестування виробничих ліній та виробництво перших партій виробів. Бренд Home Essentials матиме на своїх логотипах написи: «Зроблено в Україні» та «Зроблено у Кременці». Така потужна підтримка міжнародних інвесторів є найкращим прикладом того, що світ на боці України у цій війні, а також такою необхідною сьогодні промоцією нашої області, – наголосив Михайло Головко.