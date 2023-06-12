Вчора близько 9-ї години до рятувальників надійшло повідомлення про те, що під час риболовлі на тернопільському ставі зник місцевий мешканець.

До пошуків залучено 16 рятувальників та 6 одиниць техніки, включаючи групу водолазно-рятувальних робіт Аварійно рятувального загону спеціального призначення.

Згідно з попередньою інформацією, подія трапилась в районі Надставної церкви. За свідченнями очевидців, рибалка поплив за вудилищем та зник під водою на відстані орієнтовно 30 метрів від берега.

Водолази проводили на місці події пошукові роботи. Для більш ефективного обстеження зони пошуків використовували підводний дрон CHASING M2 PRO MAX ROV.

О 13-й годині водолази виявили тіло зниклого, його підняли на берег та передали працівникам поліції.

“Вкотре хочемо нагадати, що безпека на воді — це дуже важлива та серйозна річ. Важливо не переоцінювати свої сили та навички — навіть з досвідченими рибалками може трапитися непередбачувана ситуація. Тому будьте обережні на воді та дотримуйтесь правил безпеки, щоб зберегти своє життя”, – наголошують у ДСНС.