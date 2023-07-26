Понад два десятки населених пунктів Тернопільщини залишається без електропостачання через вчорашню негоду

Понад два десятки населених пунктів залишається без електропостачання на Тернопільщині.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк. Також знеструмлені 10 ліній електропередач.

Станом на 7 годину ранку електрика була відсутньою у 35 населених пунктів. До 12.00 у більшості з них електропостачання відновили.

«Від електропостачання відключено 23 населені пункти, це 7840 споживачів, працюють бригади енергетиків. Станом на 7 годину ранку було відключено 35 населених пунктів. Відключено також 10 ліній електропередач, відключено 112 трансформаторних підстанцій, відключено 5 з них у Гусятинському районі, 2 в Бучацькому районі, 2 в Зборівському районі, 1 лінія в Чортківському районі. Зараз працює 16 бригад енергетиків, на 16 одиницях техніки, які складають 58 чоловік з аварійних бригад», – зазначила Софія Близнюк.

Додамо, учора стихія пошкодила на Тернопільщині понад 100 житлових будинків. Найбільше негативних наслідків зазнала Білобожницька громада.