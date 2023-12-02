Через негоду десятки населених пунктів області залишилися без електропостачання

На Тернопільщині через несприятливі погодні умови відбулось аварійне вимкнення електропостачання.

Без електропостачання залишилось 67 населених пунктів (7 з них частково). Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він зазначив, що бригади ВАТ “Тернопільобленерго” працюють над відновленням електропостачання.

“У ВАТ «Тернопільобленерго» закликають бути обережними поблизу ліній електропередач та нагадують, що в жодному разі не можна наближатися до обірваних електропроводів ближче ніж на 8 метрів! У разі виявлення обірваного проводу лінії електропередачі необхідно телефонувати до кол-центру ВАТ”, – наголосив Володимир Труш.

Керівник ОВА додав, що послуги централізованого водопостачання та газопостачання забезпечені надаються у повному обсязі.