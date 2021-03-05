Влітку найбільше від COVID-19 потерпала Одеса, а взимку — ІваноФранківщина. Пояснення просте — скупчення людей в місцях відпочинку. На новорічно-різдвяні свята українці рушили на гірськолижні курорти до Карпат, тому лікарні на Івано-Франківщині нині переповнені.

Сусідство з «червоною» зоною призвело до зростання захворюваності й на Тернопільщині. Все більше звернень із ковідом на Монастирищині, Бучаччині та в Заліщиках. За даними медиків, це третя хвиля COVID-19 на наших теренах від початку пандемії. Якщо раніше до лікарень потрапляли з важкими формами коронавірусу більшість людей літнього віку, то зараз — середнього. А ще медики говорять, що нині вірус проявляє себе агресивно, пише Нова Тернопільська газета.

Наразі Тернопільщина в «помаранчевій» зоні. Якщо ж кількість хворих буде збільшуватись, то в нашій області запровадять «червону» зону.

Коронавірус «помолодшав» і став агресивнішим

Торік місто Монастириська називали українським Уханем через спалах коронавірусу. Під час нинішньої хвилі захворювання місцева лікарня знову переповнена. Довелося терміново збільшити кількість ліжок для пацієнтів. — Ситуація нелегка, але контрольована. На 1 березня у нашому закладі 68 хворих на коронавірусну інфекцію, — повідомив головний лікар Монастириської міської лікарні Віктор Лисик. — Дотепер у нас було 80 ліжок, заповненість висока, тому управління охорони здоров’я зобов’язало нас розробити маршрут для хворих до Бучацької міської лікарні. Але в Бучачі теж ускладнилася ситуація, тому маємо розраховувати на себе. Власне тому ми приготували у нашому медичному закладі ще 10 додаткових ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Отож, загалом у нас є 90 ліжко-місць. Кількість хворих у нашій лікарні почала зростати наприкінці січня — після свят. В одному з сіл спалахнула недуга, потім — в іншому, згодом — у третьому…

В середині січня інфекційне відділення було майже порожнє, зокрема, 22 січня перебували лише троє пацієнтів. Ми сподівалися, що закінчиться друга хвиля захворювання, планували зробити ремонт за «ковідні» гроші, а тут знову люди раптово почали хворіти. Це вже третя хвиля коронавірусу. Перша була навесні минулого року, друга — восени. Нинішня хвиля, мабуть, все ж пов’язана зі спалахом недуги в сусідніх ІваноФранківській і Чернівецькій областях. Монастирищина межує з ІваноФранківщиною, багато людей з наших сіл добираються туди на роботу, їздять на відпочинок.

Заліщицький район, де теж зросла кількість хворих, межує з Буковиною. Вочевидь, вірус привезли з сусідніх областей. Монастириська лікарня готова надавати допомогу хворим на коронавірус. Маємо 39 концентраторів, 71 кисневу точку, забезпечені апаратами ШВЛ. На даний момент у нас двоє важких пацієнтів. Кажуть, що теперішню хвилю спровокував більш агресивний штам.

Нещодавно на наше запрошення у лікарні побували наші колишні земляки, професори Василь Копча і Володимир Гнатів. Проконсультували важчих хворих, подивилися знімки легень пацієнтів. На їх думку, нині маємо інший штам коронавірусу, ніж той, що був восени. Дві третини теперішніх наших пацієнтів — жінки. Найважче переносять хворобу жінки віком 45-50 років. Коронавірус «помолодшав». Але це тільки наша статистика. Можливо, в інших лікарнях інша картина. Готуємось нині до вакцинації, облаштовуємо спеціальний кабінет. Подаємо списки осіб, які бажають отримати щеплення. Дехто з колег не так давно перехворів, дехто вже вдруге, тому поки що не поспішає з вакцинацією. Я буду вакцинуватися, бо ще не хворів, хочу захистити своє здоров’я і здоров’я своїх рідних.

Посвяткували, відпочили в горах — переповнені лікарні

В інфекційному відділенні Бучацької міської лікарні на даний час заповнено 95 % ліжок, повідомив завідувач відділенням Павло Казмірук. У січні відділення було заповнене пацієнтами наполовину, а ось два тижні тому почали звертатися все більше мешканців Бучаччини.

— Ситуація ускладнюється, збільшується кількість хворих на коронавірус з підтвердженими даними, зокрема, й важких хворих, — констатує Павло Петрович. — Як тільки починають легковажити карантинними обмеженнями, перестають дотримуватися елементарних правил, моментально зростає кількість пацієнтів. Проте на рівні району не можемо однозначно сказати, чи нинішня хвиля пов’язана з новим штамом коронавірусу, чи просто пацієнти нехтують своїм здоров’ям. Лише спеціалізовані вірусологічні лабораторії компетентні у цьому питанні.

Під час попередніх спалахів COVID-19 також було багато важких випадків. Молодь переносить недугу набагато легше, а літні люди з супутніми хронічними захворюваннями — надзвичайно важко. Нинішній спалах недуги частково пов’язуємо з сусідством з Івано-Франківщиною, але не треба забувати й про те, що зараз маємо наслідки комунікації краян під час зимових свят. Особливість інфекційного захворювання в тому, що збудник передається повітряно-крапельним шляхом — від людини до людини. Коронавірус не є якимось новим захворюванням, він був віддавна. Під час навчання в інституті ми вивчали про нього в одному ряду з грипами, парагрипом. Річ у тім, що відбулася мутація коронавірусу. Раніше коронавірус не викликав пандемій, був відносно легкою інфекцією. Чому відбулася мутація? Невідомо. Нині коронавірус викликає летальні випадки, вражає тою чи іншою мірою всі органи і системи людського організму. Надаємо фахову допомогу кожному пацієнту. Торік навесні в нашому відділенні поборола недугу найстарша пацієнтка — 92-річна мешканка Бучаччини!