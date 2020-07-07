78-річний чоловік помер з підтвердженим діагнозом COVID-19 у Шумському районі. Це 31-ий летальний випадок коронавірусу на Тернопільщині.

У Шумському районі діагностовано 204 випадки коронавірусу. Дев’ятеро людей людей померло із лабораторним підтвердженням цієї недуги. Загалом на Шумщині зареєстровано найбільше летальних випадків через коронавірус в області, – повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Переважно помирали з COVID-19 люди старшого віку із супутніми захворюваннями.

“Помер чоловік 78-ми років зі села Обич Шумського району. У нього діагностували COVID-19 другого липня. У чоловіка були супутні захворювання. Загалом у цьому районі зафіксовано дев’ять летальних випадків коронавірусу. Це найбільша кількість в області. Летальні випадки переважно маємо серед людей старшої вікової групи, 65-ти років і старших, також це люди із супутніми захворюваннями”.

На другому місці у сумній статистці — Кременецький район. Там коронавірус забрав життя вісьмох людей. У Заліщицькому районі через COVID-19 померло четверо осіб, аналогічна кількість смертей у Монастириському районі. По одному летальному випадку зареєстровано у Збаразькому, Бережанському, Бучацькому, Козівському, Підгаєцькому районах.

Софія Романська

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