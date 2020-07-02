У свої 95 подолала вірус і щаслива повертається додому.

Жителька Тернопільщини захворіла у родині не одна – позитивний результат також у її сина та невістки, повідомляє Файне місто. Вони перебувають під наглядом медиків у тернопільській лікарні. Після тривалого лікування пенсіонерку вчора виписали додому, де на неї вже очікують діти та внуки. Зустрічав бабусю внук Андрій Бартків.

“Ми телефонували до неї кожного дня, підбадьорювали, передавали різні забаганки. Зараз ще в лікарні лежать мама і тато. У мами важкий стан, у тата трошки легший. Тому вони ще залишаються, забираємо тільки бабусю. Я також проходив ПЛР-тестування – результат негативний”, – каже Андрій Бартків.

У Тернополі 95-річна бабуся подолала Covid-19 та повертається з лікарні додому У Тернополі 95-річна бабуся подолала Covid-19 та повертається з лікарні додомуPowered by Restream https://restream.io/У Тернополі 95-річна бабуся подолала Covid-19 та повертається з лікарні додому Опубліковано Файне місто Середа, 1 липня 2020 р.

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