Учора в обласному лабораторному центрі підтвердили одинадцять нових випадків зараження COVID-19. Серед них — сім у Тернополі.

Як повідомив епідеміолог Володимир Паничев, в області спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності. Однак коронавірус не відступив, а восени нас чекає друга хвиля епідемія, яка може бути набагато складнішою.

“Ми маємо думати про другу хвилю — осінньо-зимову. Ми зараз знаходимося у першій хвилі — весняно-літній. У цій хвилі у нас було два підйоми захворюваності. Чим для нас небезпечна осінньо-зимова хвиля, вона небезпечна тим, що відбудеться підйом сезонної епідемії грипу на фоні сезонної епідемії гострих респіраторних інфекцій, 150 збудників нікуди не подінуться. Вони будуть циркулювати. Можливі загострення епідситуації в організованих колективах, оскільки у вересні відновиться навчальний процес. На цьому фоні мати ще одну хвилю коронавірусу — це буде надзвичайне випробування, як і для медичних закладів, так і для влади, для профілактичного напрямку медицини. Тому треба свідомо сприйняти той факт, що перехворіти коронавірусом влітку — це набагато краще, аніж заразитися ним восени. Опірність організму, яку ми маємо влітку, дозволяє перенести хворобу у латентній формі без серйозних наслідків. Осінь — це період загострення хронічних захворювань, на цьому фоні допускати ще одну хвилю коронавірусу — це буде більш ризиковано, ніж зараз”, – наголосив на засіданні міського оперативного штабу Володимир Пиничев.

Відтак епідеміологи рекомендують не послаблювати карантинних обмежень і не посилювати їх. Берегтися від зараження необхідно людям із групи ризику, оскільки для них інфікування може стати фатальним. При перших ознаках варто звертатися до лікарів.

Софія Романська