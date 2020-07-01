63-річний мешканець села Урмань Бережанського району помер з підтвердженим діагнозом COVID-19. Відтак загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в області збільшилася до 29.

«Маємо 29 летальних випадків від COVID-19 в Тернопільській області. Тривалий період зберігалося число 27, але, на жаль, померло ще дві людини. Складається така ситуація, що ми реєструємо летальні випадки там, де нібито немає захворюваності. Тому краще виявляти захворювання вчасно, при потребі госпіталізувати людей, надавати людям вчасну адекватну допомогу, і не доводити до летальності, аніж демонструвати благополуччя на окремих територіях, а потім мати летальні випадки», – наголосив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині збільшилася до 1930. Серед інфікованих – 163 дітей. Вже подолали COVID-19 в області 1160 людей.

Загалом рівень колективного імунітету до недуги оцінюють як невисокий, що дає умови вірусу поширюватися.

Софія Романська