COVID-19 забрав життя 69-річного мешканця села Коновиця Шумського району.

Про це повідомляють в обласному лабораторному центрі. Це тридцятий летальний випадок коронавірусу на Тернопільщині.

У Шумському районі зареєстровано 8 смертей з підтвердженим діагнозом COVID-19, аналогічна кількість людей померла у Кременецькому районі. А загалом у Шумському районі інфікувалося коронавірусом 204 особи, а на Кременеччині — 428.

“У північних районах області ми маємо найбільше заражених, а також і найбільше летальних випадків з підтвердженим діагнозом коронавірусу. Непокоїть і та ситуація, що в цих районах велика частка захворілих серед групи ризику, це люди 65 років і старші. Загалом по області вікова структура захворілих така: найрідше хворіють діти віком до 17 років, частка осіб віком 65 і старших коливається в межах 12 — 15%. Левову частку у віковій структурі, нині це більше, ніж 65%, складають соціально активні люди середнього віку — це особи від 30 до 65 років”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Лікарі наголошують: при перших ознаках респіраторної хвороби необхідно телефонувати сімейному лікареві. Оскільки зволікання із лікуванням коронавірусу може обернутися трагедією.

Софія Романська

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