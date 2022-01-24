“Помаранчева” зона: у поліції розповіли, як будуть перевіряти дотримання карантину

Поліцейські краю щодня у співпраці з представниками інших уповноважених служб проводять профілактичну роботу серед населення та контролюють дотримання суб’єктами господарювання вимог протиепідемічної безпеки.

За даними МОЗ, станом на 24 січня Івано-Франківська область перейшла в «червону» зону. 10 областей, серед яких і Тернопільщина, перебувають в «помаранчевій» зоні, решта регіонів та Київ – у «жовтій».

За рішенням комісії ТЕБ та НС щодо ситуації з розповсюдженням COVID-19, яка відбулася у п’ятницю, 20 січня, у школах та садочках, де виявлені хворі на коронавірус, групи та класи закриватимуть на карантин, а приміщення усіх навчальних аудиторій мають часто провітрювати. Також будуть відсторонені від роботи ті працівники, котрі не зробили вакцинацію. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Зважаючи на складну епідситуацію, в області у посиленому режимі працюють 43 рейдові групи, які перевірятимуть ковід-сертифікати та дотримання карантинних вимог.

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Поліцейські разом з представниками Держпродслужби та органів місцевого самоврядування й надалі здійснюватимуть перевірки у різних сферах діяльності щодо дотримання працівниками та відвідувачами необхідних вимог протиепідемічної безпеки. Щодня здійснюється понад чотири сотні таких перевірок.

З початку року правоохоронці вже оформили понад сотню адміністративних протоколів за порушення, вчинені власниками та працівниками розважальних та торгівельних закладів, інших установ, перевізниками (ч. 1 ст. 44-3 КУпАП).

Поліцейські закликають жителів краю вакцинуватися та дотримуватися визначених правил карантину.