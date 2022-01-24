Перевірки COVID-сертифікатів проводитимуть поліцейські цього тижня на Тернопільщині. Правоохоронці застосовуватимуть спеціальні програми, які визначають оригінальність документів.

На Тернопільщині працюватиме півсотні рейдових груп, у складі яких — поліціянти, фахівці Держпродспоживслужби, санітарні лікарі, представники органів місцевого самоврядування.

“Для перевірки COVID-сертифікатів поліція забезпечена 105 логістичними пристроями, що використовуються працівниками Тернопільської області, відповідним програмним забезпеченням. На місці можна перевірити будь-який COVID-сертифікат і визначити його справжність або підробку. В середньому рейдовими групами ГУНП перевіряється більше чотирьохсот суб’єктів господарювання, майже 800 їхніх працівників. Ми з початку року виявили 70 адміністративних правопорушень за ч. 1 статті 44 кодексу про адміністративні правопорушення, три правопорушення були виявленні працівниками патрульної поліції. Далі ця робота буде посилена, в першу чергу звертаюся до органів місцевого самоврядування, які також несуть відповідальність за можливу перевірку карантинних норм, для того, щоб посилити цю роботу, адже ми за деякими змінами у законодавстві будемо звертатися до них, щоб реагували на адміністративні правопорушення. Ця робота буде проведена найближчим часом”, – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Перевірки COVID-сертифікатів передбачені у торгових центрах, закладах громадського харчування, в транспорті, інших громадських місцях.