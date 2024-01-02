Атмосферні фронти йдуть на Тернопільщину. Вони сприятимуть дощовій погоді, місцями можливий мокрий сніг. Температурні показники залишатимуться плюсовими.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 3 січня погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону з центром над Північним морем. В області буде хмарно, дощитиме, вночі спостерігатиметься мокрий сніг. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 2 – 7° тепла. Місцями дошкулятиме сильний північно-західний вітер 15-20 метрів за секунду.

«3-го січня у західних областях – дощ, на Волині з мокрим снігом, вдень +4+8 градусів. За попередніми прогнозами, 4, 5, 6 та 7 січня в Україні ніяких сильних морозів не очікується, навіть у більшості областей переважатимуть «плюси», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За словами метеорологів, анонсоване похолодання зміститься на 8-9 січня. Тривалим воно не буде. Далі знову повернуться плюсові температурні показники.