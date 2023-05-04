Похолодання і заморозки знов передбачають на Тернопільщині

Похолодання йде на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, вночі у регіоні можливі навіть заморозки. Втім, обійдеться без істотних опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 5 травня Тернопільщина перебуватиме на периферії антициклону. Відтак у краї буде хмарно з проясненнями, вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 4 – 9° тепла, вдень 13 – 18° тепла.

«У західних, областях повітря очікується свіжішим. Подекуди можливі невеликі дощі, проте на більшості території зберігатиметься суха сонячна погода. Хмарність збільшиться. У суботу-неділю очікується суха, переважно сонячна погода, але ще трохи похолоднішає. Милуємося травнем, дбаємо про безпеку», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, відносно прохолодна погода протримається майже тиждень. А далі у краї передбачають стабільне травневе тепло.