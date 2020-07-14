Мобільний телефон та грошові кошти – саме це стало об’єктом злочину 37-річного тернополянина, який він вчинив у громадському транспорті.

Потерпілий повідомив, що під час проїзду в маршрутному таксі він позбувся майна. Зловмисник витяг з кишені тернополянина мобільний телефон, в чохлі якого знаходилася готівка, а саме 500 гривень та 100 американських доларів. Факт зникнення цінностей заявник виявив на зупинці громадського транспорту.

Працівники поліції розшукали зловмисника. Ним виявився місцевий мешканець з багатим кримінальним минулим. Речовий доказ правоохоронці вилучили, повідомляють у поліції.

Тепер кишенькарю доведеться відповісти перед законом за скоєний протиправний вчинок відповідно до ч. 1 ст. 185 ККУ – «крадіжка».