Антициклон зумовлюватиме погодні умови на Тернопільщині цими днями. Відтак протягом доби у краї обійдеться без істотних опадів. А температурні показники вдень коливатимуться від нуля до п’яти градусів морозу.

За інформацією обласного гідрометеоцентру, протягом доби у краї зберігатиметься похмура погода, на дорогах утворюватиметься ожеледиця, а також дошкулятиме сильний південно–східний вітер, місцями його пориви сягатимуть 15 – 20 м/с.

«8-го грудня, хоча антициклон все ж зумовить суху погоду в більшості областей України, проте на південному заході та в західних областях є ймовірність опадів. У вівторок вітер східного та південно-східного напрямків в Україні знову буде рвучким, сильним, до штормових поривів. Холодна повітряна маса арктичного походження все ще залишається над Україною. Найближчої ночі очікується у західних областях 0-5 морозу, вдень у вівторок температура повітря становитиме -1-5 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, більш теплої погоди на Тернопільщині слід чекати у другій половині тижня.