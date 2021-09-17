Правоохоронці Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження щодо жителя міста 1984 року народження. Підозрюваний обшахраював свого знайомого, продавши його автомобіль.

Як повідомив тернополянин, він звернувся за допомогою до свого приятеля, який займається фарбуванням машин. Чоловіки узгодили строк виконання робіт після чого заявник мав забрати оновлену іномарку з ремонту. Однак через певний проміжок часу до нього зателефонував невідомий чоловік з проханням передати права на транспортний засіб. Додзвонювач пояснив, що придбав авто в майстра й оплатив її вартість. Власник автомобіля звернувся за допомогою до правоохоронців для встановлення обставин події.

Працівники поліції опитали підозрюваного, у скоєному він зізнався. Тернополянин розповів, що вчинити протиправне його підштовхнуло скрутне матеріальне становище.

Тепер йому доведеться відповісти перед судом за вчинення злочину передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу України.