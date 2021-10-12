Зміни до постанови №1236 внесли на засіданні Кабінету Міністрів 11 жовтня. Вони змінюють правила пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки.

Нові обмеження розпочинають діяти із 21 жовтня.

– Ці зміни є вимушеним кроком для того, щоб зупинити поширення захворюваності коронавірусної хвороби і таким чином вберегти життя і здоров’я громадян, – прокоментувала Ольга Ярмоленко, директор департаменту охорони здоров’я ТОДА. – Передбачається, що з 21 жовтня для користування автомобільним, залізничним та авіаційним транспортом міжрегіонального сполучення необхідно пред’явити якщо це «жовта» зона, наявність сертифікату про одну дозу дводозної вакцини, яка дозволена всесвітньою організацією охорони здоров’я, а якщо «помаранчева» або «червона» зона документ, який засвідчує повний курс вакцинації, як членів екіпажу, водіїв, так і пасажирів. Це також може бути міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини; негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР; експрес-тест на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години; довідка про перенесену хворобу. Відповідальність за наявність даного документу несе перевізник.

За словами Міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, нові правила перевезень пасажирів між регіонами не стосуються неповнолітніх пасажирів, оскільки для них не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення проти коронавірусної хвороби.