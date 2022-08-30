На День знань в області похолоднішає. За прогнозами синоптиків, у перші дні вересня до західного регіону зайде свіже повітря. Температурні показники знизяться до +17 +22 градусів.

Останніми днями літа зберігатиметься комфортна погода. Втім, температура повітря зберігатиме чітку тенденцію до зниження. Місцями можливі незначні пориви вітру.

“Літо завершується, вересень — на горизонті, спека поступово буде вщухати, високі градуси втомлено зніматимуть гарячу корону з голови — дихати стане легше і вільніше. 30-го серпня в західних областях України очікується +23 +28 градусів. Надалі, 31 серпня, 1 та 2 вересня свіже повітря витіснятиме спекотне до +17+22 градусів. На більшості території України домінуватиме суха погода. Отже, початок вересня дихне осінню. Якісь серйозні дощі поки що — навряд. Тому тепло — чи надмірне, чи комфортне — ще порадує”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, День знань на Тернопільщині буде більш прохолодним, а вихідними можливі невеликі дощі.