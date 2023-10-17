За дев’ять місяців на автошляхах Тернопільщини зареєстровано 1767 дорожньо-транспортних пригод, з них 405 – з потерпілими. Внаслідок аварій 54 людини загинули, ще 527 – травмовано.

За січень-вересень найбільше ДТП з постраждалими зафіксовано у вівторок, середу та п’ятницю. Згідно зі статистикою, пік аварійності припадає на 12 та 17 годину.

За даними управління превентивної діяльності ГУНП в області, серед основних причин автопригод:

перевищення безпечної швидкості -27%

порушення правил маневрування – 26%

недотримання правил проїзду пішохідних переходів – 11%

виїзд на смугу зустрічного руху та перехід у невстановленому місці – 6%

128 автопригод сталося через перебування водіїв у стані сп’яніння, з них 20 – з травмованими, в яких 2 особи загинули, ще 23 отримали травми різної важкості.

Цьогоріч поліцейські склали 2 335 адмінпротоколів за керування транспортними засобами в стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП).

Правоохоронці нагадують: за керування автомобілем в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння передбачено 17 000 грн. штрафу з позбавленням права керування на 1 рік. Відмова від проведення огляду на стан сп’яніння рівноцінна керуванню напідпитку.

За вчинення ДТП у стані сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, згідно зі статтею 286-1 Кримінального кодексу України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

Поліцейські закликають учасників дорожнього руху бути максимально обережними та зважати на погодні умови. Водіям радять не перевищувати дозволеної та безпечної швидкості руху. Пішоходи обов’язково мають використовувати світловідбивні елементи у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості. Будьте взаємно ввічливими на дорозі та бережіть себе!

Відділ комунікації поліції Тернопільської області